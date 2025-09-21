Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 12 maç sonra puan kaybetti!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi.

Kanarya, bu maça kadar 10’u lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.