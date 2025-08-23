Fenerbahçe-Kocaelispor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, Kadıyköy'de çıktığı hiçbir müsabakada rakibine mağlup olmadı. Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene ise, Kocaelispor karşısında forma giymesi durumunda ilk maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Kocaelispor maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri...