Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Kocaelispor karşılaşmasının maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Körfez ekibi, 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Kocaelispor maçının canlı yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe-Kocaelispor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, Kadıyköy'de çıktığı hiçbir müsabakada rakibine mağlup olmadı. Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene ise, Kocaelispor karşısında forma giymesi durumunda ilk maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Kocaelispor maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Kocaelispor maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
41. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geliyor.
İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.
İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Yeşil-siyahlı ekipte ise kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.
DORGELES NENE İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.
Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.