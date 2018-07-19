Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL'ye ulaştı.

İşte diğer rakipleri:



Beşiktaş

Satış rakamı: 24.819

Gelir: 51. 619. 240 TL

Galatasaray

Satış rakamı: 28.425

Gelir: 53. 458. 05 TL

Fenerbahçe

Satış rakamı: 35.199

Gelir: 86.115.165 TL

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