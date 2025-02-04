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        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edeceği Erzurumspor FK ile kupada ilk kez karşılaşacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:08
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Kupada bu sezon oynanan grup aşamasında sarı-lacivertliler, ilk hafta konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Erzurum ekibini de yenerek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Mavi-beyazlılar ise ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

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        KUPADA İLK RANDEVU

        İki ekip Türkiye Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 kez karşılaştığı rakibine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi, 3 Mayıs 2021'den sonra ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak.

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        F.BAHÇE'DE ROTASYON

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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        ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU

        Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü'nü 3-2'lik skorla geçti. Bir sonraki turda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, adını gruplara yazdırdı. Grupta son maçını evinde İstanbulspor'a karşı oynayacak.

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        1. LİG'DE 3. SIRADA

        Hakan Kutlu'nun öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veriyor. Ligde 22 maça çıkan Erzurumspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 37 puan topladı. Mavi-beyazlılar, son maçında lider Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

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