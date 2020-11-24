Fenerbahçe, kupaya iyi başladı - Mame Thiam ve Ademi siftah yaptı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, sürprize izin vermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye durgun başlayan sarı-lacivertliler, son paslarda yaptığı hatalar sebebiyle golü bulmakta gecikti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Mame Thiam'ın kafa vuruşuyla kilidi açan Fenerbahçe, 63. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Thiam ve 73. dakikada Ademi'nin ayağından bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırmayı başardı.

THIAM SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Senegalli hücumcusu Mame Thiam, resmi maçlarda Fenerbahçe adına ilk golünü kaydetti. Ligde oynadığı 5 maçın tamamına ilk 11'de başlayan ve hiçbir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, gol sevinci de yaşayamamıştı.

Karşılaşmaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 41. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla sarı-lacivertli takımdaki ilk golüne imza attı. Thiam, 68. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü, kendisinin ise 2. golünü ağlara gönderdi.

ÖMER FARUK BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivas Belediyespor karşısında beklenen performansa imza atamadı.

Son zamanlarda sarı-lacivertli ekiple imzalayacağı sözleşme konusunda sık sık gündeme gelen 17 yaşındaki oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu. İlk yarıda tutuk bir görüntü sergileyen ve fazla pas hatası yapan Ömer Faruk, ikinci yarıda yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

FERDİ GOLLERİ HAZIRLADI

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, kupaya ise iyi bir başlangıç yaptı. Ferdi, sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Thiam ve 63. dakikada Pelkas ile bulduğu gollerin hazırlayıcısı oldu.

ADEMİ GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti. Sivas Belediyespor karşısında 60. dakikada Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan Ademi, 74. dakikada Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

EYÜP AKCAN İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Eyüp Akcan, sarı-lacivertli formayı resmi maçlarda ilk kez giydi. İstanbulspor ve Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçlarında kısa süre forma şansı bulan Eyüp, ilk kez resmi bir karşılaşmada sarı-lacivertli formayla ter döktü. 18 yaşındaki orta saha, müsabakanın 76. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.