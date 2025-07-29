Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe son hazırlık maçına çıkıyor!
Fenerbahçe, Portekiz kampının ardından 2025-2026 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden S.S. Lazio ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadelede teknik direktör Jose Mourinho'nun tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor. Geri sayım sürerken Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe hazırlık maçı bilet fiyatları taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ederken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Portekiz kampını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son hazırlık maçına İtalya temsilcisi Lazio karşısında İstanbul’da çıkacak. Geri sayım sürerken Fenerbahçe hazırlık maçı biletleri satışa çıktı ve böylece bilet fiyatları belli oldu. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Lazio maçı, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.
FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
5 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET!
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 ve ncü hazırlık maçında Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son hazırlık müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.
SON SINAV LAZİO!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.
FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI BİLET FİYATLARI
Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçının biletleri, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa sunuldu. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak.
Uygulanacak bilet fiyatları şu şekilde:
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 500,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST TRİBÜNÜ: 1.000,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT TRİBÜNÜ: 2.000,00 TL