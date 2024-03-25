Fenerbahçe, lige verilen arada hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncular yer almadı.
Koşu, ısınma, koordinasyon ve pas yaparak başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.