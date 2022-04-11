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Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray kötü gidişatını durduramadı. Spor yazarları derbiyi yorumladı

  • 01
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    MEHMET DEMİRKOL: BASKILI OYUN

    Fenerbahçe rakip alanda Galatasaray savunmasına rahat pas yaptırmamak, oyunu Taylan’a yönlendirmek, onun Muslera ile bağlantısından da hata çıkarmak istedi. Net bir hata yaptıramadı ama oyun da kurdurmadı. İlk yarı 1 tehlikeli şutla bitince Torrent artık bir risk alayım dedi. Galatasaray dikine araya pas yapmaya başladı ama Fenerbahçe yine iyi yerleşti. 
  • 02
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Kerem dışında fark yaratacak bir oyuncu olmayışı, Gomis’in atıllığı, Kim başta, 2 orta saha 2 stoperin uyumu şans vermedi. Ama Fenerbahçe de çıkamadı. Torrent’in taktik seçim konusunda radikal davranamayışı hatası. Bu maçı sadece kazanması yetmezdi. Baskılı bir oyunla kazanarak kendisini kabul ettirebilirdi. Ama arada kalınca bu kez hiç bir şey kazanamadı. (FANATİK)
  • 03
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    ERMAN TOROĞLU: HAK ETTİLER

    Önce tersten başlayalım. G.Saray ölmüş ağlayanı yok. Fenerbahçe planlı, programlı tıkır tıkır oynadı. Hiçbir şekilde hakemdir, seyircidir, rakiptir tartışması olmadan net bir galibiyet aldılar. Aslında biraz daha sıksalar tarihi bir fark olabilirdi. Dedim ya G.Saray'ın her tarafı dökülüyor. (FOTOMAÇ)
  • 04
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    ŞANSAL BÜYÜKA: UÇANA-KAÇANA VURAN ADAM

    İlk yarıda maçın iki kader adamı vardı... Galatasaray’da Berkan, Fenerbahçe’de Osayi Samuel... Önce Berkan, soldan iki defa top getirdi ve ceza alanına çok iyi kesti... İlk topu Kim Min Jae, ikinci topu Ferdi Kadıoğlu “son nefeste“ engelledi... Berkan, bununla da yetinmedi... Bir de merkezden savunmanın arkasına top bıraktı... Kerem arkaya sarkıp vurdu, Altay sert ama üstüne gelen topu  uzaklaştırdı...
  • 05
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Galatasaray‘ın en kötü maçlarından biri değildi... Ama Kadıköy’den çıkacak oyunu da oynamadı... Aslında hafif bir dokunuşta futbolcuların üçer-beşer takla attığı bir maç izledik...

    Derbi büyüklüğünün gerisinde kalan, sonucuyla Fenerbahçelileri süper mutlu eden, Galatasaray adına “son teselli”nin de hayal olduğu bir maç seyrettik... (MİLLİYET)
  • 06
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    CEM DİZDAR: NET BİR GALİBİYET

    Kadroları düşündüğümüzde Fenerbahçe’nin birçok bölgede önde olduğu aşikardı ancak çok şey yapmayan ama yine de koşarak oyunda kalan Serdar Dursun’a karşı Gomis! Buradaki eksiklik tartışılmaz durumda? Demek Halil bin beter!.. Fenerbahçe kalesinden uzak tutmakta zorluk çekmediği Galatasaray karşısında net bir galibiyet aldı.
  • 07
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Ve elbette Arda Turan’ın ‘’kurtarıcı’’, Arda Güler’in ise "koruma" gerekçesiyle aynı dakikada oyuna gönderilmesi memleket futbolunun ironik hallerinden biriydi. (FANATİK)
  • 08
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    BÜLENT TİMURLENK: FAVORİ RAHAT

    İsmail Kartal'ın takımı, top ayağındayken tempoyu yükseltmediğinden Galatasaray'ın alan savunması çok da zorlanmazken bitiremedikleri ataklarda sarı-kırmızılı takımın bildik vasatlıkta orta sahası oyunu rakip sahaya taşıyamıyordu.
  • 09
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Osayi'yi arkaya kaçırdıklarında artık çok geçti, ceza sahası içinde gol vuruşu öncesinde foto muhabirlerine poz veren Zajc bu sezon 5. kez bir maçta açılış golünü atarken toplamda 8 gole ulaştı. 
  • 10
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Sadece onun attıkları bile Galatasaray orta sahasının tamamından daha fazlaysa, elinizde Crespo gibi bir kesici ve Mert Hakan gibi didinen bir oyuncunuz varsa Torrent'in takımını yıkarsınız..
  • 11
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

     İkinci yarıda Galatasaray'ın yedek kulübesinden gelecek inandırıcı bir hamle yoktu. Fenerbahçe'nin oyunun momentumunu ezeli rakibine kaptırdığı dakikalarda İrfan'ın kendine has ortasından gelen golle farkı ikiye çıkarması Galatasaray'ın fişini çekti. (SABAH)
  • 12
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    OSMAN ŞENHER: GALATASARAY SEZONU KAPAMIŞ

    Derbi maçı kazanmak Galatasaray için şampiyonluk kadar önemlidir. Biz uzun yıllardır bunu yaşıyoruz. Kadıköy’de Fenerbahçe karşısına çıkıyorsun. Tribünlerde 50 bin sarı-lacivertli taraftar var. Böyle maçları kazanmak için futbol çıtanı yükselteceksin. Ne kadar gücün varsa sahaya koyacaksın. Peki sarı-kırmızılı takım dün bunu yaptı mı? Kesinlikle yapmadı. 
  • 13
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Orta sahadaki yetersizlik bu sene Galatasaray’ı hedeflerinden uzaklaştırdı. Derbi maçta da bir tek Berkan, tekniği yetersiz olmasına rağmen fizik gücüyle iyi mücadele etti, hepsi o kadar. Cicaldau’nun varlığı, yokluğu belli değil. Biraz daha ileri gideyim… Sarı-kırmızılı formayı giymek o kadar kolay olmamalı. Bu lafım da Rumen oyuncuya 6.5 milyon euro bonservis verenlere! (MİLLİYET)
  • 14
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    LEVENT TÜZEMEN: TORRENT FAKTÖRÜ

    İsmail Kartal ile Torrent'in kulübedeki hallerine bak derbinin derbinin sonucunu keşfet.. Geldiği günden bu yana hoca olarak farklılığını ortaya koyamayan Torrent, Fenerbahçe derbisini sadece izledi.
  • 15
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Torrent bilgili ve analizi güçlü bir hoca olsaydı oyuncularına şu iki uyarıyı mutlaka yapardı;

    1-İrfan Can'a topu rahat kullanacak alanı vermeyin.

    2-Fenerbahçe'nin gizli golcüsü Zajc'a dikkat edin.
  • 16
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Cicaldau etkisiz oynuyor, Gomis yürüyor, Taylan çok top kaybı yapıyor. Babel yorulmuş. Kulübede robot gibi duran Torrent yenilen ikinci golden sonra değişikliğe gidiyor.

     
  • 17
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    İspanyol hoca derbi öncesi verdiği röportajda, "Bana 4'ü birinci sınıf 7 oyuncu alınırsa Galatasaray'ı Pep'in sistemine göre oynatırım" dedi. Mevcut kadroda Kerem, Muslera, Marcao, Nelson dışında kaliteli oyuncu yok.

    Yeni Galatasaray yönetimini zorlu günler bekliyor; Para lazım. Hoca lazım. Futbolcular lazım.Torrent geldiği günden bu yana hoca olarak fark gösteremedi. (SABAH)
  • 18
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

     

    MUSTAFA SAPMAZ: GALATASARAY HEYECANANDIRMADI

    Galatasaray'ın kontrataklarla etkili olmaya çalıştığı bir maç izledik. Kerem'le yakaladığı ve skor 2-0'ken Halil'in elle kontrol edip attığı gol dışında izleyenleri heyecanlandırmadı. (AKŞAM)
  • 19
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    UĞUR MELEKE: TORRENT ŞAŞIRTTI

    Rakip analizi konusunda usta olduğunu bildiğimiz Torrent’in Fenerbahçe’nin sağ kanat organizasyonlarına karşı özel hazırlık yapmaması da şaşırtıcıydı. Zira Fenerbahçe son bir aydır defalarca sahneledi bu hücum tipini: Oyunu sağa yığıyorlar. Sağ bek Osayi geliyor, sağ iç Crespo geliyor, İrfan ve Mert geliyorlar. Orada şok kalabalıkla bir asimetri yaratıyorlar.
  • 20
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Dün maçın 25’inci dakikasında Mert araya oynadı. Osayi yerden çevirdi, Zajc vuramadı. Sadece bir dakika sonra yine aynı hücum sahnelendi. Yine Mert, yine Osayi’ye oynadı. Yine vuran Zajc oldu. Ve gol geldi bu kez... Dün bu dörtlü, bu planı defalarca sahneledi. Hem birinci, hem ikinci gol sağdan organizasyonlarla geldi. Galatasaray savunması yanıt veremedi bu silaha. (HÜRRİYET)
  • 21
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    KEMAL BELGİN: FENERBAHÇE'YE KAYMAK GİBİ RAKİP

    Fenerbahçe, topa sahip olduğunda kim olursa olsun mutlaka beraber oynayabileceği ortalama en az 2-3 oyuncu sahada bulabiliyordu. Galatasaray ne yaptı? Kim ayağına topu aldıysa kafasını kaldırdığında rakip sahaya birlikte yerleşebileceği tek bir oyuncu göremeyince Muslera ile stoperleri arasında geriye pas trafiğini zenginleştirmek zorunda kaldı. Galatasaray'ın bu kadrosu benim notlarımı yazdırmaya başladığım 84'üncü dakikaya kadar hâla Babel ile oynuyordu.
  • 22
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    Koca oyunda sadece ilk yarı biterken yaptığı bir aksiyonda "Babel burada" diyebilen bu emekliye bazı eski yorumcu ağabeylerimizin teknik adamı Torrent sadece 'seyircilik' yaptı. Fatih Hoca'nın döneminde çuvalla paraya alınan Rumenlerin hâli mi? Söylemeye lüzum yok zaten durumları malum. (TÜRKİYE)

     
  • 23
    Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

    ALİ ECE: TORRENT'İN YAPABİLECEĞİ HAMLELER SINIRLIYDI

    Gomis etkisiz, Taylan ve Cicaldau kötüydü. Crespo mücadele gücüyle direnç noktası olurken, İrfan Can süper oynamasa da özellikle Serdar Dursun’un skoru 2- 0’a getirdiği golünde teknik kalitesini sahaya yansıtmayı başardı. O golde Osayi’nin içeri sızması bir kez daha Galatasaray savunmasının dengesini bozdu. Torrent hoca değişikliklerde geç kaldı lakin kendi kurmadığı formsuz bir kadroyla yapabileceği hamleler de son derece sınırlıydı. (FANATİK)

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