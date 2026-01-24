Fenerbahçe Medicana: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1 | MAÇ SONUCU

Gün Başlıyor - 23 Ocak 2026 (Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı)

Yılın ilk faiz kararı açıklandı. Özgür Özel'den en düşük emekli aylığına tepki. Minguzzi sanıklarının cezaları onandı. İspanya'da yine tren kazası. ABD temsilcileri Moskova'da. Şara, ABD'yi nasıl yanına aldı? İsrail'den iddialara yalanlama. 450 Bin çalışana yeni düzenleme. Hemşireden kuvözdeki bebeğ... Daha Fazla Göster Yılın ilk faiz kararı açıklandı. Özgür Özel'den en düşük emekli aylığına tepki. Minguzzi sanıklarının cezaları onandı. İspanya'da yine tren kazası. ABD temsilcileri Moskova'da. Şara, ABD'yi nasıl yanına aldı? İsrail'den iddialara yalanlama. 450 Bin çalışana yeni düzenleme. Hemşireden kuvözdeki bebeğe şiddet. SDG'nin "DEAŞ kartı" boşa çıktı. Washington'dan SDG ile temas. Libya uçağının kaza kırım raporu dosyada. Putin, Grönland'a fiyat biçti. Rutte'nin bitmeyen Trump hayranlığı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster