        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında ağırladığı Eczacıbaşı Dynavit'i 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 24.01.2026 - 22:01 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:01
        Sultanlar Ligi’nin 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, evinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yendi.

        İlk sette servisten 9 sayı üreten sarı-lacivertliler 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti.

        İkinci sette geriden gelen ve son bölümde Hande Baladın ve Sude Hacımustafaoğlu ile skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Medicana, Vargas ile de seti noktaladı: 25-23

        Üçüncü seti 18-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

        SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

        HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

        FENERBAHÇE MEDİCANA: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

        ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

        SETLER: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

        SÜRE: 105 dakika (21, 32, 24, 28)

