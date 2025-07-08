Fenerbahçe Medicana, Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana yeni sezon planlaması kapsamında Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı’yı kadrosuna kattı.
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin’in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.
Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Helin Kayıkçı’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.