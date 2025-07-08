Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Medicana yeni sezon planlaması kapsamında Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Helin Kayıkçı, Fenerbahçe Medicana'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı’yı kadrosuna kattı.

        2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin’in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

        Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Helin Kayıkçı’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!