Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Fenerbahçe'nin ise bay geçeceği hafta merak konusu oldu. İşte sarı lacivertli takımın bay geçeceği hafta ve kalan maçları...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA
31. hafta Beşiktaş (D)
32. hafta Denizlispor
33. hafta Yeni Malatyaspor (D)
34. hafta Gaziantep
35. hafta Başakşehir (D)
36. hafta BAY
37. hafta Kasımpaşa
38. hafta Alanyaspor (D)
39. hafta BB Erzurumspor
40. hafta Ankaragücü (D)
41. hafta Sivasspor
42. hafta Kayserispor (D)
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