Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Fenerbahçe'nin ise bay geçeceği hafta merak konusu oldu. İşte sarı lacivertli takımın bay geçeceği hafta ve kalan maçları...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA

31. hafta Beşiktaş (D)

32. hafta Denizlispor

33. hafta Yeni Malatyaspor (D)

34. hafta Gaziantep

35. hafta Başakşehir (D)

36. hafta BAY



37. hafta Kasımpaşa

38. hafta Alanyaspor (D)

39. hafta BB Erzurumspor

40. hafta Ankaragücü (D)

41. hafta Sivasspor

42. hafta Kayserispor (D)