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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin '3 Temmuz' davasında ilk duruşma yapıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin '3 Temmuz' davasında ilk duruşma yapıldı

        Fenerbahçe Kulübü'nün, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan 'şike kumpası' sürecinde savcılık ve emniyet aleyhine açtığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:09
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        F.Bahçe'nin '3 Temmuz' davasında ilk duruşma yapıldı
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        Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Kulübümüzün Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının ‘ağır hizmet kusuru’ niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

        Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Ali Alper Alpoğlu’nun da yerinde takip ettiği duruşma sonunda Kulüp avukatımız Erden Gürden, Fenerbahçe TV’ye ilk duruşmaya dair açıklamalarda bulundu.

        Mahkemeye; FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve Kulübümüzün bundan uğradığı zararları ifade ettiklerini dile getiren Kulübümüzün avukatı Erden Gürden, şu şekilde konuştu:

        “Bildiğiniz üzere İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine ciddi bir tazminat davası açmıştık. Bu dava ile ilgili olarak İdare Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemelerinin görevde olduğuna karar verdi ve bu dosyayla ilgili İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi görevli kılındı. Biz de bugün 7 Kasım itibarıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmamıza çıktık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı da hazır bulundu. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Ali Alper Alpoğlu da duruşmada yer aldılar. Biz burada FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve bizim bundan uğradığımız zararları tekrar sözlü olarak da ifade ettik. Maddi ve manevi tüm zararlarımızın karşılanmasını talep ettik. Hem 2011-2012 Şampiyonlar Ligi’ne katılamama zararları hem de 2014-2015 zararlarımızı talep ettik. Mahkeme, taleplerimizi oldukça ciddiye aldı ve dosyayı taleplerimiz doğrultusunda bilirkişiye tevdi etti. Bilirkişiler de şimdi bizim zararlarımızı inceleyecekler, kulübümüze de gelecekler. Yani buradaki sponsorluk zararları olsun, Şampiyonlar Ligi’ne katılmama zararları olsun… bu tür zararlarımızı hesaplayacaklar. İnşallah sonrasında güzel bir tazminata hükmedecekler diye umuyoruz.”

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