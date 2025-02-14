Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek parladı! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, sakatlığın ardından çıktığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht mücadelesinde beğenileri topladı. Bir asist yapan Yusuf iki kez de direğe takıldı. Ayrıca yaptığı başarılı müdahalelerle de takımının galibiyetinde büyük rol oynadı

Habertürk Giriş: 14.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:17 facebook

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