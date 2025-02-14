Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek parladı!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, sakatlığın ardından çıktığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht mücadelesinde beğenileri topladı. Bir asist yapan Yusuf iki kez de direğe takıldı. Ayrıca yaptığı başarılı müdahalelerle de takımının galibiyetinde büyük rol oynadı
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında Kadıköy’de Anderlecht’i 3-0’la geçen Fenerbahçe, büyük bir avantaj yakalarken, Yusuf Akçiçek de performansıyla geceye damga vurdu.
HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği habere göre, Jose Mourinho’nun üçlü savunma sisteminde sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, maçın 11. dakikasında Dusan Tadic’in golünde asist yaparak kariyerinin ilk asistini kaydetti.
Fenerbahçe’nin ikinci golünde faul beklemeden mücadeleyi sürdüren Yusuf, topu Kostic’e aktardı, ardından Edin Dzeko fileleri havalandırdı.
Ayrıca Yusuf Akçiçek mücadelenin 10. ve 59. dakikalarda iki kez direğe takıldı. Özellikle duran toplarda etkili bir oyun sergileyen genç oyuncu, golle buluşamasa da mücadelesi ve hırsıyla göz doldurdu.
Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde Nordsjaelland karşısında mecburiyetten sahaya çıkan Yusuf Akçiçek, bu sezon ise Jose Mourinho’nun vazgeçilmezlerinden biri oldu.