Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek parladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek parladı!

        Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, sakatlığın ardından çıktığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht mücadelesinde beğenileri topladı. Bir asist yapan Yusuf iki kez de direğe takıldı. Ayrıca yaptığı başarılı müdahalelerle de takımının galibiyetinde büyük rol oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek parladı!
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında Kadıköy’de Anderlecht’i 3-0’la geçen Fenerbahçe, büyük bir avantaj yakalarken, Yusuf Akçiçek de performansıyla geceye damga vurdu.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği habere göre, Jose Mourinho’nun üçlü savunma sisteminde sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, maçın 11. dakikasında Dusan Tadic’in golünde asist yaparak kariyerinin ilk asistini kaydetti.

        Fenerbahçe’nin ikinci golünde faul beklemeden mücadeleyi sürdüren Yusuf, topu Kostic’e aktardı, ardından Edin Dzeko fileleri havalandırdı.

        Ayrıca Yusuf Akçiçek mücadelenin 10. ve 59. dakikalarda iki kez direğe takıldı. Özellikle duran toplarda etkili bir oyun sergileyen genç oyuncu, golle buluşamasa da mücadelesi ve hırsıyla göz doldurdu.

        Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde Nordsjaelland karşısında mecburiyetten sahaya çıkan Yusuf Akçiçek, bu sezon ise Jose Mourinho’nun vazgeçilmezlerinden biri oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi