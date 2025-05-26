Fenerbahçe'nin başarısı bütçesini aştı

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de oynanan THY EuroLeague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu devirerek tarihinde 2. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, basketbolda başarının önemli bir taşıyıcısı olan takım bütçelerinde Euroleague takımları arasında 5. sırada bulunuyordu.

Uluslararası basketbol portalı basketnews'in yayınladığı araştırmaya göre sarı-lacivertli ekibin bu sezonki toplam bütçesi 33.5 milyon euro. Bütçenin 16.5 milyon euro'sunu koç ve oyuncu maaşları oluşturdu.

Sezona en yüksek bütçeyle giren ekip İspanyol devi Real Madrid oldu. 20.5 milyon euro'su maaş bütçesi olmak üzere toplam 45 milyon euro bütçe belirlendi. Real Madrid, Olimpiakos'a play-off'ta mağlup olarak Dörtlü Finale'e kalmayı başaramadı.

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Fenerbahçe'nin yarı finalde elediği Yunan ekibi Panathinaikos, toplam 37 milyon euro'luk (20.5 milyon euro'su maaş bütçesi) bütçeye sahip. En yüksek bütçeli bir diğer takım yine aynı rakamlarla Yunanistan'dan Olympiakos oldu.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında mücadele eden bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 34.5 milyon euro (17.2 milyon euro'su maaş bütçesi) ile en yüksek bütçeli 4. takım konumunda.