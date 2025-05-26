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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fenerbahçe'nin başarısı bütçesini aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Fenerbahçe'nin başarısı bütçesini aştı

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli takım, EuroLeague takımları arasında en yüksek 5. bütçeye sahip olan ekip konumunda. Sezona en yüksek bütçeyle giren ilk 4 takımdan sadece Panathinaikos, Final Four'da mücadele edebildi. Sarı-lacivertliler, bu başarısıyla yaklaşık 1.8 milyon euro'luk başarı ödülünü kasasına koyacak

        Giriş: 26.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:05
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        Başarısı bütçesini aştı
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        Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de oynanan THY EuroLeague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu devirerek tarihinde 2. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

        Sarı-lacivertli ekip, basketbolda başarının önemli bir taşıyıcısı olan takım bütçelerinde Euroleague takımları arasında 5. sırada bulunuyordu.

        Uluslararası basketbol portalı basketnews'in yayınladığı araştırmaya göre sarı-lacivertli ekibin bu sezonki toplam bütçesi 33.5 milyon euro. Bütçenin 16.5 milyon euro'sunu koç ve oyuncu maaşları oluşturdu.

        Sezona en yüksek bütçeyle giren ekip İspanyol devi Real Madrid oldu. 20.5 milyon euro'su maaş bütçesi olmak üzere toplam 45 milyon euro bütçe belirlendi. Real Madrid, Olimpiakos'a play-off'ta mağlup olarak Dörtlü Finale'e kalmayı başaramadı.

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        Fenerbahçe'nin yarı finalde elediği Yunan ekibi Panathinaikos, toplam 37 milyon euro'luk (20.5 milyon euro'su maaş bütçesi) bütçeye sahip. En yüksek bütçeli bir diğer takım yine aynı rakamlarla Yunanistan'dan Olympiakos oldu.

        Avrupa'nın 1 numaralı kupasında mücadele eden bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 34.5 milyon euro (17.2 milyon euro'su maaş bütçesi) ile en yüksek bütçeli 4. takım konumunda.

        Fenerbahçe'nin finalde mağlup ettiği Monaco ise bütçe sıralamasında daha alt sıralarda bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip 14.4 milyonu maaş bütçesiyle mücadele etti, bu alanda 9. sırada yer aldı. Fransız ekibinin toplam bütçesi ise 29.4 milyon euro'ydu.

        Takım Toplam bütçe Oyuncu ve koç bütçesi
        Real Madrid €45M €20.5M
        Panathinaikos €37M €20.5M
        Olympiakos €37M €20.5M
        Anadolu Efes €34.5M €17.2M
        Fenerbahce €33.5M €16.5M
        Barcelona €32M €15.5M
        EA7 Milan €39M €14.5M
        Kızılyıldız €22M €14.4M
        AS Monaco €29.4M €13.5M
        Partizan €23M €13.2M
        Virtus €25M €10.0M
        Bayern €33M €8.0M
        Baskonia €14M €8.0M
        Zalgiris €17.7M €7.5M
        Maccabi €19M €6.5M
        ASVEL €16.2M €5.8M
        Paris €18.9M €5.6M
        ALBA €14.6M €4.1M

        ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 1.8 MİLYON EURO

        EuroLeague'de şampiyon olan takımın bu sezonki ödülü 1.8 milyon euro olarak belirlenmişti. Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, bu rakamı kasasına koyacak. Yıllardır EuroLeague takımlarının bütçeleri ile elde edilen gelirlerin farkı tartışmalara konu olmuş durumda.

        FENERBAHÇE GENEL MENAJERİ YANNİER: GELİR-GİDER DENGESİ İÇİN AVRUPA BASKETBOL KONJONKTÜRÜNÜN DEĞİŞMESİ LAZIM

        Fenerbahçe Genel Menajeri Derya Yannier, takım bütçeleri konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Yannier, Socrates YouTube kanalında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bütçe konusunda 2 sene önce 7. sıradaydık. Bu sene 1-2 ekstra transfer yaptık, sezon içi bütçe biraz aşıldı, 5 ila 7. sıradayızdır bu sezon. İlk 4'te olmadığımızı net olarak söyleyebilirim. En büyük amacımız tabii ki sportif başarı ama bir yandan bu devamlılığı sağlayabilmek. Gelir ile gider arasındaki açık ciddi anlamda düştü. Neredeyse yarı yarıya düştü 3-4 seneye önce. Bu sene yaratılan gelir, açık ara tüm zamanların en yüksek geliri. Hem biletleme hem de sponsorluk anlamında... Ama hala bu şube para kaybediyor, günün sonunda eksi yazıyor. Bir tek burası değil, Avrupa'daki tüm basketbol kulüpleri için geçerli. Bunu kafa kafaya getirebilir miyiz, kara geçirebilir miyiz, bence mümkün ama bunun için Avrupa basketbol konjonktürünün değişmesi lazım."

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