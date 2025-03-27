Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı kamp kadrosu açıklandı!
Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Edin Dzeko, kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Samsunspor maçı kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edildi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, maç kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: