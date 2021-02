Transferde şov yaptı! 0:00 / 0:00

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; sezon başında kurduğu geniş kadroyla dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasında vitesi yükseltti. Sarı-lacivertliler, 4 önemli ismi kadrosuna katarak ara transfer dönemini kapattı.

HAYALLER, RÜYALAR GERÇEK OLDU

Şüphesiz Kanarya'nın en önemli hamlesi Mesut Özil transferi oldu. Belki de tüm dünyada ara transfer döneminin en önemli imzası atıldı. Uzun süren bekleyişin ardından Mesut Özil'in hayali, Fenerbahçe'nin rüyası gerçeğe dönüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldız ismin basına tanıtıldığı gün, "Biz bu hikayenin başlangıç tarihini Mesut'un evlilik gününü yani 7 Haziran 2019'u alıyoruz" diyerek transfer sürecini uzun uzun anlattı. 7 Haziran 2019'da başlayan süreç 27 Ocak 2021 yapılan imza töreniyle mutlu sona ulaştı.

Dünyaca ünlü yıldız, 3.5 yıllık sözleşmeye imza atarak çocukluktan beri hayal ettiği çubuklu formaya kavuştu.

İRFAN CAN DÜELLOSUNU FENERBAHÇE KAZANDI

Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği'ni 6-0 yendiği maçta İrfan Can'ın yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı 'kahve içme' temalı gol sevinçleriyle İrfan Can Kahveci transferi için sinyali verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından İrfan Can'ı istediğini açıkladı. Açıklamanın birkaç gün sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transfer için görüştüklerini Başakşehir'in İrfan Can için 13-14 milyon euro istediği, görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

İrfan Can, kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sosyal medyadan takip etti. 25 yaşındaki futbolcunun babası ise "İrfan Can Galatasaray'a gitmek istiyor. Başakşehir'den ayrılmayı düşünüyor. İrfan Can küçükken Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı onu. Daha önce Sevilla'ya transferi olmadı. Göksel Gümüşdağ 14 milyon Euro istiyormuş ama ne derece doğru bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

İrfan'ın Galatasaray'a imza atması beklenirken Fenerbahçe araya girdi. 25 Ocak'ta Başakşehir'den görüşme talep edildi. 29 Ocak'ta taraflar bir araya geldi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" açıklamasını yaptı.

Aynı günün akşamı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından şunları söyledi: "Galatasaray oyuncuyu isterken oyuncunun önceliği Galatasaray değilse buna sıcak bakmayız. İrfan Can da düzgün duruyor. Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz."

İki takım da İrfan Can için görüşmelerini sürdürdü. Transferde son nokta 31 Ocak Pazar günü koyuldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Birkaç saat sonra İrfan Can, statta Fenerbahçe formasıyla kahve içerken poz verdi ve şu açıklamayı yaptı: "Çok heyecanlıyım. Çok gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdim. Çok mutluyum. İnşallah bu formanın hakkını sahada vereceğim."

STOPERE SÜRPRİZ İSİM

Savunma hattı için birçok oyuncunun ismi geçerken hızlı bir operasyonla Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai transfer edildi. 23 yaşındaki Macar stoper, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarındaki performansıyla beğeni topladı.

Altyapı eğitimini Avusturya'da alan Szalai, genç yaşına rağmen Macaristan A Milli Takımı'nın stoperi olmayı başardı. 1.92'lik dev stoperle 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İÇİN SEZON SONU BEKLENMEDİ

Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile sezon sonu için söz kesmişti. Bu transfer resmen duyurulurken kulüp oyuncuyu devre arasında kadroya katmak için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan görüşmelerin neticesinde Bright Osayi-Samuel, sezon sonunu beklemeden Fenerbahçeli oldu.

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı. İskoçya'dan Rangers ve Celtic'in de dahil olduğu 8 kulübün peşinde olduğu Osayi-Samuel, kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı.

3 AYRILIK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu takıma katılırken 3 isim de veda etti. İlk yarıda kadro dışı kalan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'e kiralandı. Takım sezon başında katılan ancak bekleneni veremeyen Kemal Ademi, Karagümrük'e kiralık olarak verildi. Tolga Ciğerci ise İrfan Can Kahveci karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.