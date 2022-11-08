Fenerbahçe'nin galibiyeti Portekiz basınında

Ghezzal'siz sen sen değilsin!

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Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Portekiz basını da Fenerbahçe ve Jorge Jesus'a yer verdi.

Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola galibiyeti ''Fenerbahçe liderliği pekiştirdi'' ifadeleri ile duyurdu. Gazetede, ''Jorge Jesus liderliğindeki takım şimdi Türkiye Süper Ligi'nde daha rahat, Başakşehir ve Galatasaray'dan beş puan fazlayla lider durumda'' ifadelerini kullandı.

Yine Portekiz'in önemli gazetelerinden O Jogo da, ''Fenerbahçe, 13. hafta sonunda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Futbol Ligi liderliğini pekiştirdi'' dedi.

Jorge Jesus'un tüm müsabakalarda kaybetmeden üst üste 14. maçı olduğunu vurgulayan O Jogo, ligde de 58 maçtır kaybetmediğini belirtti.

JESUS'UN İSMAL YÜKSEK'E UYARISI DA PORTEKİZ BASININDA

Sivasspor maçının 84. dakikasında oyuna giren İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un sert uyarılarına maruz kaldı.

Portekiz basınının sayfalarına taşıdığı haberde, ''Saha kenarında abartılı hareketleriyle bilinen Jorge Jesus, Sivasspor maçının son dakikalarında İsmail Yüksek'e cesur bir uyarıda bulundu'' ifadeleriyle yer verildi.