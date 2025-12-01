Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 44. dakikada eşitliği yakalasa da; VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi.
Giriş: 01.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:21
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Mücadelenin 44. dakikasında sarı-lacivertliler Edson Alvarez'in golüyle 1-1'i yakaladı. Pozisyon öncesi Milan Skriniar'ın elle oynaması gerekçesiyle hakem Yasin Kol, VAR tarafından incelemeye çağrıldı.
Pozisyonu inceleyen Yasin Kol, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ