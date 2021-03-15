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Fenerbahçe'nin iç saha kabusu sürüyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve iç sahada üst üste dördüncü puan kaybını yaşadı. Evindeki son dört maçın üçünü kaybeden sarı-lacivertliler, tarihinin en kötü iç saha performansını sergiliyor. Rakiplerin uzun yıllar boyunca 3 puana hasret kaldığı Kadıköy, eski günlerini aratıyor!

Fenerbahçe'nin iç saha kabusu sürüyor!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü iç saha performansına imza attı. Bu sezon evinden çok kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçıyla Kadıköy'de 6. yenilgisini aldı. Sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe son olarak Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Tarihinde iç sahadaki en kötü lig performanslarına 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında 5 yenilgiyle ulaşan Fenerbahçe, bu sezon ise şimdiden 6 müsabakadan boynu bükük ayrıldı.

SON 20 YILIN EN DÜŞÜK PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe, 2000-01'den bu yana iç sahadaki en düşük puan ortalamasını yakaladı. Bu sezon evinde 15 maça çıkan ve sadece 23 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerin iç sahadaki puan ortalaması 1.53 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin 2000-01'den bu yana evindeki en düşük puan ortalaması oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonun dışında son 20 yılda 2.0 puan ortalamasının altına sadece iki kez düştü. 2018-19 sezonunda evinde maç başına 1.8 puan alan Fenerbahçe ligi altıncı tamamlarken 2016-17'de ise 90 dakika başına 1.76 puan alıp üçüncü oldu.

ŞAMPİYONLUKLARDA ORTALAMA 2.60

Son 20 yılda altı kez Süper Lig şampiyonu olan Fenerbahçe bunu başardığı sezonlarda iç sahada oldukça başarılı performans ortaya koydu. 2013-14'te maç başına 2.64 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertliler, 2010-11'de de 90 dakika başına 2.64 puan elde etti. 2006-07'deki şampiyonluğa evinde 2.23 puan ortalamasıyla ulaşan Fenerbahçe, 2004-05 sezonunda 2.82, 2003-04'te 2.29 puan ortalaması tutturdu. Sarı-lacivertliler 2000-01 sezonunda ise evinde hiç puan kaybı yaşamadı. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonların puan ortalaması ise 2.60 oldu.

BEŞ MAÇI KAZANSA DAHİ 1.9'DA KALIYOR

Fenerbahçe evinde beş maça daha çıkacak. Sarı-lacivertliler sırasıyla Denizlispor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor ve Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçların tamamı kazanarak evindeki puanını 28'e yükseltse dahi evinde 1,9 puan ortalamasında kalıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ise ligin iç sahada en çok puan toplayan takımı ve siyah-beyazlıların evindeki puan ortalaması 2.42 oldu. Sarı-lacivertlilerin diğer bir rakibi Galatasaray ise evinde sadece bir kez yenildi ve 2,21 puan ortalaması tutturdu.

SERİ SONU!

Fenerbahçe'nin iç sahadaki yenilmezlik serileri de son iki sezonda bir bir elinden gitti. Bir zamanlar çıkılmaz denilen Kadıköy'de rakiplerine 10 hatta 20 yılı aşkın süre boyunca kaybetmeyen sarı-lacivertliler son iki sezonda ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Gençlerbirliği ile Göztepe'ye de yenildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe, bordo-mavililere 23 yıl sonra mağlup oldu. Galatasaray'a 1999-2000 sezonundan bu yana kaybetmeyen sarı-lacivertliler son iki sezonda da rakibine boyun eğerken Beşiktaş'a da 2005'ten sonra ilk kez yenildi. Göztepe, Kadıköy'de bu sezon 21 yıl sonra ilk kez 3 puana uzanırken Gençlerbirliği de dün 21 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda ilk kez mağlup edebildi.

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