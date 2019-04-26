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Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor

AA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'de son 3 maçında galip gelemeyen ve küme düşme hattının 5 puan üstünde 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

DÖRT EKSİK

Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Serdar Aziz'in yanı sıra sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı ile kırmızı kart cezası bu maçla tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın ise Trabzonspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL,ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'a karşı sarı-lacivertli ekibin başarılı sonuç alması için çaba gösterecek.

İki farklı dönemde çalıştırdığı bordo-mavililerin başında son olarak 15 Ekim 2017'de sahaya çıkan Yanal, bu sefer Fenerbahçe'nin başında bu maçın heyecanını yaşayacak.

ERSUN YANAL'LA KADIKÖY'DE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de lig maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy'de 24 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken, yenilgi görmedi.

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