UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nden gelen temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık saat 16:00'de çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Kura çekiminin Exxen'den yayınlanması bekleniyor.
Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)
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