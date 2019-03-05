Kötü giden sezonun bitimini iple çeken Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal transfer için ortak karar veriyor.
Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de hedef sözleşmesi biten futbolcuları kadroya katabilmek.
Fenerbahçe; 2 forvet, 1 stoper, 1 sol bek, 1 sağ bek ve 1 kanat oyuncunu kadroya katmak için kolları sıvadı.
Kanarya, öncelikle bonservissiz olarak listedeki isimleri kadroya katmaya çalışacak. İstenen futbolcularda sonuca ulaşılamazsa rota kiralık ve bonservisle transfere kayacak.
Fenerbahçe'nin serbest kalacak oyuncular listesinde şu isimler var:
SAĞ BEK
Rafael - Takımı: Lyon - Yaşı: 28
Ricardo van Rhijn - Takımı: AZ Alkmaar - Yaşı: 27
Fran Tudor - Takımı: Hajduk Split - Yaşı: 23
SOL BEK
Alberto Moreno - Takımı: Liverpool - Yaşı: 26
Frank Fabra - Takımı: Boca Juniors - Yaşı: 28
Konstantinos Stafylidis - Takımı: Augsburg - Yaşı: 25
STOPER
Dedryck Boyata - Takımı: Celtic - Yaşı: 28
Victor Ruiz - Takımı: Villarreal - Yaşı: 30
Timm Klose - Takımı: Norwich - Yaşı: 30
KANAT
Yacine Brahimi - Takımı: Porto - Yaşı: 29
Donis Avdijaj - Takımı: Willem II - Yaşı: 22
Patrick Herrmann - Takımı: Borussia Mönchengladbach - Yaşı: 28
Luciano Narsingh - Takımı: Swansea - Yaşı: 28
FORVET
Daniel Sturridge - Takımı: Liverpool - Yaşı: 29
Shinji Okazaki - Takımı: Leicester City - Yaşı: 32
Max Kruse - Takımı: Werder Bremen - Yaşı: 30
Josip Drmic - Takımı: Borussia Mönchengladbach - Yaşı: 26
Ui-jo Hwang - Takımı: Gamba Osaka - Yaşı: 26
Fredrik Gulbrandsen - Takımı: Red Bull Salzburg - Yaşı: 26
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