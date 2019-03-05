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Fenerbahçe'nin transfer listesi

Giriş: 05.03.2019 - 11:18 | Güncelleme:  

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmeye çalışırken bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları yapılıyor... Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?

  • 1 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Kötü giden sezonun bitimini iple çeken Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

  • 2 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal transfer için ortak karar veriyor.

  • 3 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de hedef sözleşmesi biten futbolcuları kadroya katabilmek.

     

  • 4 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Fenerbahçe; 2 forvet, 1 stoper, 1 sol bek, 1 sağ bek ve 1 kanat oyuncunu kadroya katmak için kolları sıvadı.

  • 5 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Kanarya, öncelikle bonservissiz olarak listedeki isimleri kadroya katmaya çalışacak. İstenen futbolcularda sonuca ulaşılamazsa rota kiralık ve bonservisle transfere kayacak.

  • 6 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Fenerbahçe'nin serbest kalacak oyuncular listesinde şu isimler var:

  • 7 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    SAĞ BEK

    Rafael - Takımı: Lyon - Yaşı: 28

  • 8 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    8 | 25

    Ricardo van Rhijn - Takımı: AZ Alkmaar - Yaşı: 27

  • 9 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Fran Tudor - Takımı: Hajduk Split - Yaşı: 23

     

  • 10 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    SOL BEK

    Alberto Moreno - Takımı: Liverpool - Yaşı: 26

  • 11 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    11 | 25

    Frank Fabra - Takımı: Boca Juniors - Yaşı: 28

  • 12 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    12 | 25

    Konstantinos Stafylidis - Takımı: Augsburg - Yaşı: 25

     

  • 13 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    STOPER

    Dedryck Boyata - Takımı: Celtic - Yaşı: 28

  • 14 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    14 | 25

    Victor Ruiz - Takımı: Villarreal - Yaşı: 30

  • 15 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    15 | 25

    Timm Klose - Takımı: Norwich - Yaşı: 30

  • 16 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    16 | 25

    KANAT

    Yacine Brahimi - Takımı: Porto - Yaşı: 29

  • 17 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    17 | 25

    Donis Avdijaj - Takımı: Willem II - Yaşı: 22

  • 18 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    18 | 25

    Patrick Herrmann - Takımı: Borussia Mönchengladbach - Yaşı: 28

     

  • 19 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    19 | 25

    Luciano Narsingh - Takımı: Swansea - Yaşı: 28

  • 20 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    20 | 25

    FORVET

    Daniel Sturridge - Takımı: Liverpool - Yaşı: 29

  • 21 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    21 | 25

    Shinji Okazaki - Takımı: Leicester City - Yaşı: 32

  • 22 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    22 | 25

    Max Kruse - Takımı: Werder Bremen - Yaşı: 30

  • 23 Fenerbahçe'nin transfer listesi
    23 | 25

     

    Josip Drmic - Takımı: Borussia Mönchengladbach - Yaşı: 26

  • 24 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Ui-jo Hwang - Takımı: Gamba Osaka - Yaşı: 26

  • 25 Fenerbahçe'nin transfer listesi
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    Fredrik Gulbrandsen - Takımı: Red Bull Salzburg - Yaşı: 26

     

 

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