Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder İstanbul'a geldi!

Transferin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

İlk açıklamasını havalimanında yapan Cengiz, "Avrupa kariyerimden sonra Türkiye'ye dönmek benim için çok özel. Süper Lig'de ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı. Şimdi Süper Lig'e döndüm. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Çok heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

"DZEKO İLE KONUŞTUM"

Transferden önce sarı-lacivertlilerin yeni transferi ve eski takım arkadaşı Edin Dzeko ile konuştuğunu belirten Cengiz Ünder, "Transfer sürecinde Dzeko ile konuştum. Ne zama geliyorsun diye sormuştu. Ben de biraz sabretmesi gerektiğini söyledim. Çok iyi hissediyorum. Artık buradayız, birlikteyiz." ifadesini kullandı.

"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Cengiz, "Avrupa kariyerimden sonra menajerime Türkiye'ye dönme isteğimi söylemiştim. Sık sık görüşmeler oldu yazın. Şu anda buradayım. Tekrar ülkeme döndüm. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden birisi bu. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasında bulundu.

Cengiz Ünder sözlerini şöyle tamamladı, "Transfer süreci benim açımdan biraz stresli oldu. Takıma bir an önce katılmak istiyordum. Sürekli kafam buradaydı. 2-3 haftalık bir süreç oldu. Bir an önce takıma katılmak istediğim için kendi açımdan biraz stresli geçti. Bazı çekincelerim vardı Marsilya'yla antrenmana çıkarken. Sonunda buraya geldim. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Bir an önce maçlara ve antrenmanlara çıkmak istiyorum."

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.

6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.

Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu. Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.