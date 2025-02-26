Fenerbahçe Opet: 64 - Beretta Famila: 60 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila ekibini 64-60 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, adını Final Four'a yazdırdı.
FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında Fenerbahçe Opet, evinde ağırladığı İtalyan ekibi Beretta Famila'yı 64-60 mağlup etti.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 86-80 yenen sarı-lacivertli takım, 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.
Beretta Famila ise 6'lı Final'de çeyrek finale kaldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya)
Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Charles 12, Meesseman 19, Olcay Çakır, Badiane 6
Beretta Famila: Juhasz 8, Bestagno, Salaun 5, Dojkic 2, Laksa 25, Sottana 6, Verona 6, Andre 6, Keys 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-26
3. Periyot: 50-40
4. Periyot: 64-60