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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 64 - Beretta Famila: 60 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 64 - Beretta Famila: 60 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila ekibini 64-60 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, adını Final Four'a yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:06
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        Fenerbahçe Opet 5. kez Final Four'da!
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        FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında Fenerbahçe Opet, evinde ağırladığı İtalyan ekibi Beretta Famila'yı 64-60 mağlup etti.

        Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 86-80 yenen sarı-lacivertli takım, 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

        Beretta Famila ise 6'lı Final'de çeyrek finale kaldı.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya)

        Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Charles 12, Meesseman 19, Olcay Çakır, Badiane 6

        Beretta Famila: Juhasz 8, Bestagno, Salaun 5, Dojkic 2, Laksa 25, Sottana 6, Verona 6, Andre 6, Keys 2

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        1. Periyot: 24-17

        Devre: 42-26

        3. Periyot: 50-40

        4. Periyot: 64-60

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