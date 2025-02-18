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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet'te hedef final - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'te hedef final

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:07
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        Fenerbahçe Opet'te hedef final!
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        FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'ya konuk olacak.

        Palasport Livio Romare'de oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.

        Fenerbahçe, turu geçip 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

        Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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