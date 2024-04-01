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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, THY'yi yendi avantajı kaptı! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, THY'yi yendi avantajı kaptı!

        Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 18-25, 20-25, 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:46
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        Fenerbahçe Opet, avantajı kaptı!
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        Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe karşılaştı. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ligi 4. sırada bitiren THY’nı 3-0 mağlup etti.

        İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Salon: Burhan Felek

        Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

        THY: Isabelle Bergmann, Dicle Nur Babat, Kiera Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris Fernanda Silva, Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Diana Duarte, Sıla Çalışkan

        Fenerbahçe: Ana Cristina de Souza, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Magdalena Stysiak

        Setler: 18-25, 20-25, 16-25

        Süre: 69 dakika (22, 25, 22)

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