Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı.
Giriş: 05.11.2025 - 21:34 Güncelleme: 05.11.2025 - 21:34
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Prag'a inen sarı-lacivertli kafile, ardından kara yolu ile Plzen'e geldi.
Fenerbahçe, konaklayacağı otele geçerek maç için kampa girdi.
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco ile oyunculardan Jayden Oosterwolde, karşılaşma öncesi son basın toplantısına katılacak.
Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile yarın TSİ 23.00'te Mesta Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
