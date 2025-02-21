Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece play-off turunu geçen ve doğrudan ilk 8’e giren takımların rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını İstanbul'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 turu maç tarihleri.