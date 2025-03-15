Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. İdman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Rangers maçında ilk 11’de görev alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.