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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan açıklama!

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Lille maçı öncesi Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:34
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        Mario Branco'dan açıklama!
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        Fenerbahçe Kulübü'nde Sportif Direktörü Mario Branco, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Lille maçı öncesi Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli camiadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün dış basın kaynaklı olarak gündeme yansıyan haberler üzerine Kulübümüzün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sportif Direktörümüz Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili düzeltme yapmıştır. İlgili basın kuruluşuna sadece Takımımızın Lille maçını değerlendirdiğini ifade eden Branco; bugün servis edilen Jose Mourinho görüşmeleri ile ilgili bölümün, Kulübümüzün kongre döneminde gerçekleştirildiğini ve bugün servis edilen metinde birisi geçmişte olmak üzere iki ayrı röportajdan bölümlerin birleştirilmiş olduğunu söyledi. O dönemde yaptığı açıklamalarda da başkan adayları ile ilgili asla yorum yapmadığını ifade eden Mario Branco, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşme sürecini ve ilk görüşmeyi kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını söyledi. Sportif Direktörümüz ayrıca böylesi önemli bir maç gününde bu konuların gündeme getirilmesinden de duyduğu rahatsızlığı sözlerine ekledi."

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