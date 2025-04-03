Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maç biletlerinin satışa sunulacağı tarih...
Giriş: 03.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:16
1
2
3