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Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Benfica ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu kritik karşılaşmanın yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da çalışmalar devam ediyor...