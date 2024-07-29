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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak! İşte Mourinho'nun 11'i... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak! İşte Mourinho'nun 11'i...

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın evinde İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadroda değişikliğe gidecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:15
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

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        Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

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        Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

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        Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

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        LILLE İLE RAKİP OLACAK

        Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

        Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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        UEFA KADROSU

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

        Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

        7

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Lugano karşısına sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

        8

        Dominik Livakovic

        9

        Bright Osayi-Samuel

        10

        Çağlar Söyüncü

        11

        Alexander Djiku

        12

        Ferdi Kadıoğlu

        13

        İsmail Yüksek

        14

        Fred

        15

        Sebastian Szymanski

        16

        Dusan Tadic

        17

        Allan Saint-Maximin

        18

        Edin Dzeko

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