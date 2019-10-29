Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.
Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.
Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.
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