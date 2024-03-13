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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe -Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Belçika'da oynanan ilk maçı üstün bir oyunla 3-0 kazanan sarı lacivertliler skor avantajını koruyup Konferans Ligi'nde çeyrek final biletini almak için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmey başladı. İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 01:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 01:39
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        1

        Fenerbahçe -Union Saint-Gilloise rövanş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisiyle eşleşen sarı lacivertliler, ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralamıştı. Peki, "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte zorlu karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe’nin Union Saint- Gilloise rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        AMOURA KADIKÖY'DE YOK

        Union Saint-Gilloise forması giyen Amoura, 45. dakikada İsmail Yüksek'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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