Fenerbahçe -Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Belçika'da oynanan ilk maçı üstün bir oyunla 3-0 kazanan sarı lacivertliler skor avantajını koruyup Konferans Ligi'nde çeyrek final biletini almak için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmey başladı. İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı tarihi...
Fenerbahçe -Union Saint-Gilloise rövanş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisiyle eşleşen sarı lacivertliler, ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralamıştı. Peki, "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte zorlu karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe’nin Union Saint- Gilloise rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.