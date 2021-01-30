Terim açıklamasında "Biz açıkça dürüstçe istediğimi ifade ettik. Herkesle görüşebilir bizi ilgilendirmiyor. Demin de söyledim Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun önceliği Galatasaray değilse buna sıcak bakmayız. Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. Yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz." ifadelerini kullandı.