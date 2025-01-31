AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, geride kalan 8 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. 24. sırada olan temsilcimiz play-off turu için son bileti alan takım oldu.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.