Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 49 yaşındaki Sordyl'in erkek voleybol takımının yeni başantrenörü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sordyl'in 12 yıllık başantrenörlük kariyerinde Polonya, Romanya, Katar ve Türkiye'de görev yaptığı aktarıldı. Kulüp kariyerinin yanı sıra Romanya Erkek Milli Takımı'nı da çalıştıran Polonyalı başantrenörün, son olarak Jeopark Kula Belediyespor'da görev aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Veljko Basic ile yollar ayrılmıştı.

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