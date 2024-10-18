Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Yüzme Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 4 imza! - Diğer Haberleri

        Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 4 imza!

        Fenerbahçe Kulübü, son olarak Galatasaray'da forma giyen milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Doruk Tekin, Berk Özkul ve Samet Alkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 19:40 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 4 imza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, son olarak Galatasaray formaları giyen milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Doruk Tekin, Berk Özkul ve Samet Alkan ile sözleşme imzaladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yüzme şubesi, yeni sezon kadro planlamaları dahilinde son olarak Galatasaray formaları giyen 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni milli sporcu Doruk Tekin, 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşında milli sporcu Berk Özkul ve 200-400 metre karışık, 200 metre kelebek branşında milli sporcu Samet Alkan'ı kadrosuna kattı.

        Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımızın sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!