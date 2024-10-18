Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 4 imza!

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Galatasaray formaları giyen milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Doruk Tekin, Berk Özkul ve Samet Alkan ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yüzme şubesi, yeni sezon kadro planlamaları dahilinde son olarak Galatasaray formaları giyen 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni milli sporcu Doruk Tekin, 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşında milli sporcu Berk Özkul ve 200-400 metre karışık, 200 metre kelebek branşında milli sporcu Samet Alkan'ı kadrosuna kattı.