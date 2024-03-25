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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun acı günü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun acı günü

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:57
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        Sertaç Komsuoğlu'nun acı günü!
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        Fenerbahçe Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, hayatını kaybetti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun kıymetli annesi Biheyecan Komsuoğlu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsuoğlu başta olmak üzere Komsuoğlu ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Merhumenin cenazesinin yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.

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