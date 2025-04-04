Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı!
Fenerbahçe, eski divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ı andı.
Giriş: 04.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:56
Fenerbahçe Kulübü, vefat eden eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay için anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 11. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." denildi.
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