Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Kadıköy'de Rusya ekibi Zenit ile karşılaşacak. . UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrılan sarı lacivertliler, Süper Lig'e verilen milli ara öncesindeki son maçında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe- Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Zenit maçı şifresiz mi yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü 20.00'de oynanacak. FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA? Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Biletler passo.com.tr'den satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu'nda buluşuyoruz. Milli arada düzenlenen bu özel maçta takımımızla bir araya gelecek olan taraftarlarımız için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 TL olarak belirlenmiştir.