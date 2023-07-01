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Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Törende konuşan sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Tüm şubelerimizde çok güzel, çok hayırlı bir sezon bizim olsun, sonu kupalar olsun, şampiyonluklar olsun inşallah" dedi

Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı
İHA

Kurban Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşması Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli yöneticiler ve kulüp üyeleri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Hepinizin bayramı mübarek olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni sezonun heyecanını hep beraber yaşamaya başladık. Bir yandan dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'mizin sporcuları olimpiyat kotalarını almaya başladılar. Her gün bir kota haberi geliyor ve Fenerbahçe olarak 2024 Paris Olimpiyatları’na önce rekor sayıda katılım elde ederek gururlanacağız, sonra da rekor madalya sayısıyla bayrağımızı dalgalandıracağız. Sporcularımız inşallah göğsümüzü kabartacaklar. Diğer yandan da futbolda sezon yavaş yavaş başlıyor. Hazırlıklar sürüyor. Hocamız İsmail Kartal mesaisine başladı. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İki gün önce 100. yıl dönümünü yaşadığımız tarihimizin en kıymetli kupalarından biri olan General Harington Kupası için de bir parantez açmak istiyorum. 29 Haziran 2023 tarihinde General Harington Kupası zaferinin 100. yılını hep beraber kutladık. 'Tarihimizden aldığımız güç' deriz hep beraber. İşte o tarihe mal olmuş en özel, en anlamlı olaylardan biri olduğunu tekrar altını çizerek hatırlatmak istiyorum ve bu vesileyle milli mücadelenin kahramanı olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü de bir kez daha saygıyla anıyorum. Tüm şubelerimizde çok güzel, çok hayırlı bir sezon bizim olsun, sonu kupalar olsun, şampiyonluklar olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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