Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'a Sakaryaspor talip oldu

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartup Elmaz'la ilgilendiklerini belirtirken, "Bartuğ gibi bir oyuncuyu her teknik adam ister çünkü hem çok kaliteli hem çok yönlü bir oyuncu. İsmail hocanın onu bırakacağını düşünmüyorum." dedi.

"BARTUĞ İLE GÖRÜŞTÜM" Bartuğ Elmaz'la görüşme yaptığını söyleyen Tuncay Şanlı şu ifadeleri kullandı: "Bir ufak görüşmem oldu, girişimde bulundum ne olur ne olmaz çünkü çok fazla isteyeni var. Onun da aramızda olmasını tabii ki isterim. Elimizi çok fazla güçlendirebilecek bir oyuncu."

5 MAÇTA OYNADI Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta süre alan Bartuğ Elmaz skor katkısı üretemedi.