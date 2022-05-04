Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi yorumu

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Süper Lig'de bu sezon 30 maçta forma giyen ve 14 gol kaydeden sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Serdar, Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Özel bir maç oynayacağız. Kazanmak için gideceğiz. Ligde 3 maçımız kaldı. Bunları kazanarak sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Serdar Dursun, bu yılki performansının gelecek sezon Fenerbahçe'de 1. santrfor olmaya yetip yetmeyeceğinin sorulması üzerine, "Geçen sezon (Darmstadt 98-Bundesliga 2) gol kralı olmuştum. Bu sene de gol krallığında 15 gollü oyuncular var. Bu seviyeye gelince herkes gol krallığını kovalamak isteyecektir. Kalan 3 maçta atabildiğim kadar çok gol atmak istiyorum. Sezon sonunda birinci sırada bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de her zaman üst seviye, yıldız forvetler gelir. Ben de üstüne koymak istiyorum. Seneye ne olacağına bakacağız. Kim gelirse gelsin en iyi performansımı göstererek 1. forvet olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon bazı talihsizlikler yaşadığını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Çıktığım ilk maç sakatlandım. Bu beni geri attı. Az süre aldım. Gol krallığında ilk 10 sıraya bakınca en az ilk 11'de oynayan, en az süre alan futbolcu benim. Son 2 aydır doğru dürüst ilk 11 oynuyorum. Bir forvet için ilk 11 başlamak, daha çok süre almak önemlidir." şeklinde görüş belirtti.

Bir forvet olarak hedefinin her zaman çift haneli gol sayısına ulaşmak olduğunu vurgulayan Serdar, "Her maça gol atmak için çıkıyorum. Biraz daha fazla oynasaydım 20-22 golü bulabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

"İSMAİL HOCA BANA GÜVENDİ"

Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisine güvenip üst üste ilk 11'de oynatmasının performansını artırdığını söyledi.

İsmail Kartal'ın kendisinden farklı beklentileri olduğunu dile getiren Serdar, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Avrupa'da son 15-16 maçta en yüksek istatistikleri yakaladık. İsmail hoca bana güvendi ve beni üst üste ilk 11 oynattı. Takımdaki her oyuncu her hafta üstüne koyarak oynuyor. Hocamız 4-3-3 sistemine döndü. Pivot santrfor veya sahte 9 numara olarak daha çok topla oynamama müsait oluyor. Hoca, ön tarafta gezmemi, kenarlara gelmemi, pas bağlantılarına yardımcı olmamı istiyor. Benim için en önemli şey kafa olarak rahat olmak. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana güvenip oynattı."

Milli futbolcu, sahada en sevdiği mevkii ile ilgili, "4-3-3'ün önünde oynamayı seviyorum. Sahte 9 numara tarzı, bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı, bazen de kanatlara gitmeyi seviyorum. Benim için en önemli şey yeter ki ceza sahasında topla buluşayım. Sistem çok fark etmiyor." açıklamasını yaptı.

"ARDA GÜLER, ALDIĞI SÜREYE GÖRE MÜTHİŞ İŞLER YAPTI"

Serdar, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler'in bu sezon müthiş işler yaptığını söyledi.

Arda'nın en kısa sürede Avrupa'ya gitmesi temennisinde bulunan Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda'yı yazdan beri tanıyorum. İlk haftalar yoktu ama birçok kişiden yetenekli bir futbolcu olduğunu duydum. İlk idmanda kendisini belli etti. Değişik bir yeteneği olduğunu herkes anlıyor. Çok genç, daha 17 yaşında. Bu sezon aldığı süreye göre müthiş işler yaptı. Çok iyi ve temiz bir çocuk. Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Gençler için böyle baskılarla oynamak çok zordur. İlk sene kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak bilemem. İnşallah sakatlık olmadan kendini geliştirir, kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, iyi oyuncular var ve forma rekabeti olacak. İnşallah bu son maçları da iyi geçirir. Bana düşmez ama inşallah en kısa zamanda Avrupa'ya gider."

Sarı-lacivertli futbolcu, genç oyunculara hiçbir zaman umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Zamanında maçlara gelirdim. Fatih Karagümrük'te ikinci ligde oynuyordum. Her zaman kendime inanıyordum ve kendi kendime 'Bir gün orada olacağım.' diyordum. Bu yaz Fenerbahçe'ye geldim. Bazı oyuncular 17-18 yaşında böyle yerlerde başlar. Bende 24 yaşımdan sonra kariyer sıçraması oldu. Kazıya kazıya geldim. Nereden nereye geldiğim inşallah genç oyuncular için bir umut olur. Bazı oyuncular oynayamıyorlar, alt liglere gidiyor, 'Acaba bitti mi?' diye kafaları karışıyor. Genç oyuncular her zaman kendisine güvensin. Neyin ne olacağı belli olmuyor." diye konuştu.

Süper Lig'in zorlu olduğuna değinen Serdar Dursun, "Süper Lig'de katı bir savunma yapılıyor. Bireysel yetenekli oyuncular var. Her takımın 4-5 yetenekli oyuncusu var. Benim için de tuhaf. Son 3 haftaya girdik ama gol krallığı yarışında birinci 15 golde. Diğer liglerde 20-25 gol atan oyuncular var. Bu durumun nedenini bilmiyorum. Belki ligden kaynaklı, belki defanstan kaynaklı. Belki de oyuncular yeterince performans göstermedi." diyerek sözlerini tamamladı.