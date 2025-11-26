Fenerbahçe’ye yeni marş

Türk müziğinin usta ismi, bağlama virtüözü ve Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz, bu kez kalbini milyonların ortak sevdası olan sonsuz aşkı Fenerbahçe’ye adıyor. Sanatçı, 28 Kasım’da yayımlanacak marşı 'Unutma Burdayız Fenerbahçem Yanındayız' ile sarı-lacivert camiaya tribün ruhunu taşıyan güçlü bir armağan sunuyor.

Ahmet Kaya ile yıllarca sahneyi paylaşmasıyla tanınan, Türkiye’nin dört bir yanında sayısız konser veren, ulusal müzik projelerinde de yer alan müzik direktörü Yılmaz; bu kez sesini çocukluğundan beri taşıdığı Fenerbahçe tutkusuyla birleştiriyor. Sözü ve müziğini üstlendiği marşta, tribün coşkusunu, sadakati ve Fenerbahçe’nin nesilden nesile aktarılan hikâyesini vurucu sözlerle ifade ediyor.

REKLAM

Sarı lacivert ölümsüz sevdamız,

Şampiyon Kanarya şimdi eller havaya.

Yıldızlar içinde çubuklumuz sahada,

Yaz da kış da yağmurda bu taraftar hep yanında.

Sen bizim aşkımız, sen bizim sevdamız,

Unutma burdayız, şampiyon yanındayız.

Unutma burdayız, Fenerbahçem yanındayız. Ümit Yılmaz, Fenerbahçe için marş yapmasını ise şu sözlerle açıklıyor: Çocukluğumda babam sırtıma ilk kez o sarı lacivert formayı giydirdi. O gün başladı hikâyem… O günden sonra yüzlerce maçına gittim, uğruna üzüldüm, sevindim, hayal kırıklıkları yaşadım, mutluluktan ağladım. Ama tek bir şey hiç değişmedi: Fenerbahçe benim sonsuz aşkım oldu. Futbol oynarken herkes bana ‘Sen futbolcu olmalısın’ derdi. En büyük hayalim Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmaktı. Ama babam bende başka bir ışık gördü. ‘Sen müzik adamı olacaksın’ dedi ve beni çocuk yaşta destekledi. Bugün dönüp baktığımda müzikte büyük işler yaptığımı hissediyorum… Ama içimde hep o başka sevda duruyor; Fenerbahçe. Yense de yenilse de fark etmez; sarı lacivert aşk hep aynı kaldı. Ve sonunda o aşkı müziğe döktüm. Yazdığım marş, sadece benim hikâyem değil; ailemin, 21 aylık kızımın bile hissettiği bir duygu oldu. Evimizde yankılanan bir sevda bu… Artık bu sevda hep birlikte daha da büyüyor. Hayalim bir gün futbolcu olarak sahaya çıkmaktı ama şimdi biliyorum ki hayaller farklı yollarla da gerçekleşebilir. Bugün, kalbimden çıkan sözlerle Fenerbahçe’ye ses oluyorum.