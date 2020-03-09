Feragat sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

FERAGAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, feragat şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "faragat, ferakaat" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'feragat'tir.

FERAGAT SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, "hakkından kendi isteğiyle vazgeçme" anlamına gelen feragat sözcüğü, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.