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Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli yanıt!

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, bir paylaşımda bulundu

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli yanıt!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kuntz'un "Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" dediği Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan fotoğraflı yanıt geldi. Oğlunun kimlik kartıyla yaptığı paylaşıma, "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı... Gerisini size bırakıyorum TFF" notunu düştü.

STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, son olarak haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan ve 7 Ekim'de 22 yaşına girecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkındaki soruya, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine kendisinin karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında ise kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir" yanıtını vermişti.

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