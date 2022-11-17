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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belli oldu!
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Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

Milli takımda sakatlık geçiren Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda dün oynadığı özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

Mücadelede sakatlanan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 34'üncü dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.

Adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.

Bugün milli takım kampından ayrılarak İstanbul’a dönecek Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’nin 25 Kasım’da başlayacağı çalışmalara katılması bekleniyor.

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