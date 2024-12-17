Ferdi Tayfur, ameliyata alınacak
Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ünlü şarkıcının ameliyata alınması planlanıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı.
Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Ferdi Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sanatçının normal odaya alındığını söyledi. Gözalıcı ayrıca, ilerleyen saatlerde de Ferdi Tayfur'un ameliyata alınmasının planlandığını ifade etti.
Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.